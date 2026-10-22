Alevi Bektaşi Federasyonu, Esenyurt Kıraç Cemevi tahliyesine rıza olmadığını söyledi - Son Dakika
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Alevi Bektaşi Federasyonu, Esenyurt Kıraç Cemevi tahliyesine rıza olmadığını söyledi

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Alevi Bektaşi Federasyonu, Esenyurt Kıraç Cemevi tahliyesine rıza olmadığını söyledi
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Alevi Bektaşi Federasyonu, Esenyurt Kıraç'taki Kıraç Cemevi'ne yönelik tahliye sürecine tepki gösterdi. Federasyon, cemevinin halkın emeğiyle var edildiğini belirterek tahliye kararına rıza olmadığını ve ibadethanelere kayyım atanmaması gerektiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Alevi Bektaşi Federasyonu, İstanbul Esenyurt'un Kıraç semtindeki Kıraç Cemevi'ne yönelik tahliye sürecine tepki gösterdi. Federasyon, cemevinin halkın emeğiyle var edildiğini belirterek, "Alevi toplumunun bu tahliye kararına rızası yoktur. Alevilerin ibadethanelerine antidemokratik kararlarla kayyım atamaktan vazgeçin. Cemevlerimiz ticarethane değildir" açıklamasını yaptı.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Kıraç Cemevi'ne yönelik tahliye süreci hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Esenyurt ilçesinin Kıraç semtinde bulunan Kıraç Cemevimize yönelik başlatılan tahliye ve gasp sürecini büyük bir endişe, öfke ve kararlılıkla yakından takip ediyoruz. İnancımızın en temel ilkesi olan rızalık esasını yok sayan, toplumsal barışı ve inanç özgürlüğümüzü hedef alan hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz. Bu cemevini var eden; taşına, toprağına emeğini veren, lokmasını paylaşan, çerağını uyandıran, cemini yürüten, hizmetini gören Kıraç halkıdır. O bölgede yaşayan canların rızası olmadan yürütülen hiçbir hizmetin Hak katında da toplum vicdanında da karşılığı yoktur, olamaz. Alevilerin inançsal ve toplumsal sorunları, kamu zoruyla ve devlet mahkemelerinin koridorlarında değil, yüzyıllardır süregelen tarihsel ilkelerimiz ve Alevi hukuku temelinde çözüme kavuşturulmak zorundadır.

Kamu gücünü arkasına alarak atılan her hukuk dışı adım, yalnızca toplumsal huzursuzluğu tırmandırmakla kalmayacak, Yol'a ve adalete olan inancı da derinden sarsacaktır. Cemevleri, resmi evraklarda hangi kurumun üzerinde görünürse görünsün taşını döşeyen, kapısını açan, aşını pişiren Alevi toplumunun öz mülküdür. Alevilerin binbir emekle, helal lokmayla ve alın teriyle var ettiği cemevlerimizin geleceği kamu gücünü arkasına alan vakıfların, bürokratik makamların, mahkeme kararlarının ya da herhangi bir kişinin tasarrufuna bırakılamaz. İbadethanelerimiz rantın, tahakkümün ve siyasi hesapların alanı değildir.

Kıraç halkının büyük özverisi ve gönüllü hizmetleriyle bugüne taşınan Kıraç Cemevi, halkın iradesi ve rızası dışında, başka hiçbir kuruma devredilemez. Alevi toplumunun bu tahliye kararına rızası yoktur. Bu vahim hatadan derhal dönülmelidir. İnancımızı, birliğimizi ve ibadethanemizi kirli çatışmaların içine çekmeye çalışanlara açıkça sesleniyoruz: Alevilerin ibadethanelerine antidemokratik kararlarla kayyım atamaktan vazgeçin. Cemevlerimiz ticarethane değildir. İnancımız pazarlık konusu yapılamaz. Yolumuza, erkanımıza mekanımıza ve geleceğimize sahip çıkacak, halkın rızalığı olmayan hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
EsenyurtPolitikaKayyumGüncelSon Dakika

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