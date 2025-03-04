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Alevlere Meydan Okuyan Asena

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Yangında kurtulan Asena Uykur, bugün itfaiyeci olarak çocukların oyuncaklarını koruyor.

04.03.2025 12:27
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Yangından kurtulan kadın, şimdi alevlere meydan okuyor

ANKARA - Küçükken hayatını kurtaran itfaiyecilerden ilham alan Asena Uykur, şimdi kendisi de alevlere meydan okuyor.

Ankara'da yaşayan Asena Uykur, 8 yaşındayken evlerinde çıkan yangında hayatını değiştiren bir deneyim yaşadı. Ailesiyle birlikte yangının ortasında kalan küçük Asena, itfaiyecilerin müdahalesiyle kurtuldu. O an, onun için bir dönüm noktasıydı. O gün, "Büyüyünce ben de itfaiyeci olacağım" diyerek kendine bir söz verdi.

Ankara'da görev yapan itfaiye personeli Asena Uykur, meslek hayatına nasıl başladığını ve bu mesleğin onun için ne anlam taşıdığını İhlas Haber Ajansı (İHA)' ya anlattı. Asena Uykur'nin itfaiyecilikle tanışması, 8 yaşındayken yaşadığı bir yangınla başladı. Uykur, o gün itfaiyecilerin kahramanca müdahalesiyle kurtarıldığını ve o anın hafızasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi. "O zaman, bu mesleği yapmam gerektiğini anladım. O itfaiyeciye bakıp, ben de bir gün çocukların oyuncaklarını kurtarayım dedim" diyen Asena, o gün aldığı ilhamla bu yola çıktı.

Liseden itibaren itfaiyecilik bölümünü okuduğunu ve üniversitede de aynı alanda eğitimini sürdürdüğünü belirten Uykur, "Kadınların her meslekte olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Çünkü kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok bizce. Burada da aslında evet güç gerektiren, zorlukları olan bir meslek olduğu doğrudur. Ama biz burada aile gibiyiz. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. O yüzden aslında bu meslekte onların yardımıyla çok da sorun yaşamıyoruz diyebiliriz. Ben 8 yaşındayken bizim evimiz yandı. Orada itfaiyeciler korkusuzca kahramanca girip özellikle benim oyuncaklarımı kurtardılar. Ben de başka çocukların oyuncaklarını kurtarabileyim diye itfaiyeci oldum" diye konuştu.

İzmir İtfaiyesi'ne staj için gitmeden önce, kendi evlerinin yangınını söndüren itfaiye Çavuşu ile tanıştığını ve onun yanında staj yaparken duygusal bir anı yaşadığını da sözlerine ekledi.

Yıllar sonra, bu hayalini gerçekleştirmek için eğitimini tamamlayan Asena, itfaiye teşkilatına katılarak yangınlara müdahale edip, hayatları kurtaran bir profesyonel olarak görevine devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İtfaiye, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

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