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Alevlere müdahale eden orman işçisi metrelerce aşağı yuvarlandı, kalkıp görevine devam etti

Göz gözü görmeyen dumanların arasında orman savaşçılarının alevlerle cansiparane mücadelesi

Alevler evlerinin dibine kadar gelen vatandaşlar o anları anlattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik çıkan ormanlık alan ve evleri tehdit eden kırsal alan yangını kontrol altına alındı. Dumandan göz gözü görmeyen bölgede ise bir orman işçisi de dengesini kaybederek soğutma çalışması yaptığı eğimli araziye doğru metrelerce aşağı yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan orman işçisi çalışmasına kaldığı yerden devam etti.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkiindeki kırsal alanda saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evlere yakın bölgede bulunan ağaçlık ve çamlık alana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi ile bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 Arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken zaman zaman ekipler söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşadı.

Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Soğutma çalışmaları sırasında bir orman işçisi dengesine kaybederek metrelerce aşağı yuvarlandı. Orman işçisi kendi imkanlarıyla kalkıp görev yerine dönerek söndürme çalışmasına devam etti. Mahalle sakinlerinden İbrahim Kılıç, ekiplerin yangını evlere ulaşmadan müdahale ettiğini belirterek, "Serik'te evdeydim. Saat 23.00 gibi evler yanıyor dendi. Apar topar geldik. Yukarda amcalarımın evleri var. Birkaç evin yanında direkler yanmış. Vatandaşlarda bir rahatsızlık yok. Yaşlı bir vatandaş dumandan etkilendi diyorlardı, onu da buldular. Evlere gelmeden durduruldu. Şu anda soğutma yapılıyor. Rüzgar durmasaydı evler de yanardı" dedi.

Evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Yangının rüzgar ile bir anda çam ağaçlarının olduğu bölgeye sıçradığını belirten Uğur Büyükdeligöz ise, "Evlerin hemen yakınından seranın orda dinamo patladı. Zamanında müdahale edilmeseydi evlere kadar gelirdi. Çok fazla rüzgar da vardı, alevler bir anda yukarıya doğru çıktı" ifadelerini kullandı. Bir başka mahalle sakini Ramazan Kılıç'ta zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, "Burası babamın evi, kurtarmaya çalıştık. 150-200 zeytin ağacı yandı. Alevler baraj mevkiinden biranda geldi" şeklinde konuştu.