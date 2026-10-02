Ali Aksoy, Ümraniye'de robotik cerrahiyle prostat kanseri ameliyatı oldu - Son Dakika
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Ali Aksoy, Ümraniye'de robotik cerrahiyle prostat kanseri ameliyatı oldu

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Ali Aksoy, Ümraniye\'de robotik cerrahiyle prostat kanseri ameliyatı oldu
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PSA yüksekliği takibi sonrası prostat kanseri tanısı konulan 62 yaşındaki Ali Aksoy, robot yardımlı radikal prostatektomiyle sağlığına kavuştu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyon sonrası Aksoy, kısa sürede yürüyüş ve spor yapıp koşabildiğini söyledi.

HALİS AKYILDIZ/ HİKMET FARUK BAŞER - Prostat kanseri tanısı alan Ali Aksoy, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği "robot yardımlı radikal prostatektomi operasyonu" sonrası kısa sürede sağlığına kavuştu.

Daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle başka bir hastanede ameliyat edilen 62 yaşındaki Aksoy'un takipleri sırasında PSA değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine MR görüntülemesi yapıldı.

Görüntülemede şüpheli lezyon tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen biyopsi sonucunda prostat kanseri tanısı konulan Aksoy'un tedavisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Resul Sobay ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

İlk ameliyattan sonra prostat kanseri tanısı kondu

Doç. Dr. Resul Sobay, AA muhabirine, hastanın daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle kapalı bir operasyon geçirdiğini belirterek, ilk ameliyat sonrası patoloji sonucunun iyi huylu geldiğini söyledi.

Takip sürecinde PSA değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine MR görüntülemesi yapıldığını aktaran Sobay, görüntülemede tespit edilen şüpheli bölgeden alınan biyopsinin ardından prostat kanseri tanısının kesinleştiğini ifade etti.

"Robot yardımlı radikal prostatektomi planladık"

Tanının ardından tedavi planının oluşturulduğunu dile getiren Sobay, "Tedavi kapsamında robot yardımlı radikal prostatektomi ameliyatını planladık ve operasyonu başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Sobay, robotik cerrahinin küçük kesiler aracılığıyla kapalı ameliyat gerçekleştirilmesine imkan sağladığını anlatarak, prostat gibi vücudun derin bölgelerinde bulunan organlarda daha hassas ve milimetrik cerrahi işlemler yapılabildiğini kaydetti.

Sobay, robotik cerrahide üç boyutlu görüntüleme sayesinde operasyon bölgesini daha ayrıntılı değerlendirebildiklerini ve daha hassas cerrahi işlem gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Yöntemin temel amacının kanserli dokuyu tamamen uzaklaştırmak olduğunu anlatan Sobay, idrar tutma ve cinsel işlevlerle ilişkili yapıların da mümkün olduğunca korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Robotik cerrahinin hastaların ameliyat sonrası iyileşme sürecine de katkı sağladığının altını çizen Sobay, "İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyonlarla ilgili kayıplar daha düşük düzeylerde olabiliyor. Bunun yanında kanama miktarının azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve ameliyat sonrası konforun artması gibi önemli avantajları bulunuyor." diye konuştu.

Sobay, prostat kanseri cerrahisinde yalnızca tümörlü bölgenin değil, prostat bezinin tamamının çıkarıldığını belirterek, operasyonun ardından mesanenin yeniden idrar yoluna bağlandığını anlattı.

"Bu hizmeti hastalarımıza kamu imkanlarıyla sunuyoruz"

Robotik cerrahinin özellikle idrar kontrolünün korunması açısından önemli avantajlar sağlayabildiğini dile getiren Doç. Dr. Sobay, erken evrede tanı konulan ve tedavi için uygun olan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini kaydetti.

Sobay, "Zamanında tanı konulan uygun prostat kanseri hastalarında robotik cerrahiyle tedaviyi tamamen sağlayabiliyoruz. Başarı oranı oldukça yüksek, hasta memnuniyeti de üst düzeyde. Robotik cerrahi sistemlerinin hastalara ulaşması çok önemli. Bu hizmeti hastalarımıza kamu imkanlarıyla sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2008'den bu yana robotik cerrahi uygulandığını aktaran Sobay, üroloji kliniğinde bugüne kadar 4 bini aşkın robotik radikal prostatektomi operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Prostat kanserinin erkeklerde sık görülen kanser türlerinden olduğuna dikkati çeken Sobay, düzenli sağlık kontrolleri ve erken tanının tedavi başarısı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Ameliyat sonrası spor yapıp koşabiliyor

Hasta Ali Aksoy ise prostat şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan takipler sonucunda prostat kanseri tanısı aldığını söyledi.

Ameliyatının robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, operasyonun ardından kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Ameliyat sonrası günlük yaşamına kısa sürede döndüğünü anlatan Aksoy, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Şu anda yürüyüş ve spor yapıyor, hatta koşabiliyorum. Herhangi bir sıkıntım yok." dedi.

Kaynak: AA
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