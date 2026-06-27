Ali Altuntaş SATKON Genel Başkanı Oldu - Son Dakika
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Ali Altuntaş SATKON Genel Başkanı Oldu

Ali Altuntaş SATKON Genel Başkanı Oldu
27.06.2026 21:13
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Merit Global Sağlık Dış Ticaret Şirketi Başkanı Ali Altuntaş, SATKON'un yeni genel başkanı seçildi.

ULUSLARARASI Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) olağan seçimli genel kurulunda, tek aday olarak seçime giren Merit Global Sağlık Dış Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altuntaş, genel başkan oldu.

SATKON olağan genel kurulu üye federasyonların yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. SATKON Genel Başkanlığı'na tek aday gösterilen Merit Global Sağlık Dış Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altuntaş, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Ali Altuntaş, delegasyona yapmış olduğu konuşmasında teşekkür ederek "Kuruluş olarak Türkiye ile dünya devletleri arasında sağlık turizmi ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ZİRVESİ ANKARA'DA YAPILACAK

SATKON Genel Başkanı Altuntaş, 2026 yılının Türkiye'de sağlık turizmi yılı olacağını söyleyerek, "Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu, küresel güçlerle iş birliği içerisinde hareket edecek çalışmalar yapacaktır. Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu kuruluşu ile güçlü işbirliği içerisinde olacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ali Altuntaş, şubat ayı içerisinde Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi'ni Ankara'da yapacaklarını açıkladı.

SATKON VE GESKON İŞBİRLİĞİ

SATKON Genel Başkanı Altuntaş, Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile güçlü işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Altuntaş, her zaman birlikte hareket edeceklerini de belirterek, "Filistin Devleti'nin bağımsızlığını destekliyoruz. Ortak işbirliği içerisinde Filistinli kardeşlerimize insani yardım TIR'ları göndereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Altuntaş, Turizm, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Altuntaş SATKON Genel Başkanı Oldu - Son Dakika

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