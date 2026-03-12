Ali Babacan: "Bağımsızlık Ruhunun En Güçlü İfadesi Olan İstiklâl Marşı'mızın Kabulünün Yıl Dönümü Kutlu Olsun"

(ANKARA) – DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Babacan, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık ruhunun en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutladı.

Babacan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık ruhunun en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."