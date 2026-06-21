Ali Babacan'dan Babalar Günü Mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hayatımızın her döneminde varlığıyla bize güç veren, çoğu zaman sessizce ama derinden yolumuzu açan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Aramızdan ayrılan babalarımızı da rahmet ve özlemle anıyorum."