Ali Babacan'dan Okul Güvenliği ve Eğitim Vurgusu - Son Dakika
Ali Babacan'dan Okul Güvenliği ve Eğitim Vurgusu

22.04.2026 15:51
DEVA Partisi lideri Babacan, okul saldırılarına dikkati çekerek, güvenlik ve eğitimde önemli değişim çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün alınan kararla kurulan, okullarla ilgili araştırma komisyonu olumlu bir adımdır. Biz de Yeni Yol grubu olarak o çalışmaya destek veririz ve iyi bir sonuç için her türlü katkıyı sunarız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Babacan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin, "Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu Çocuk Bayramı'nda içimiz buruk, içimiz hüzünlü. 23 Nisan'ı bayram neşesi ile değil yasla ve endişe ile karşıladık. Geçtiğimiz hafta önce Siverek sonra Kahramanmaraş'ta hepimizin derinden sarsan olaylar meydana geldi. Küçücük yavrularımızı ve bir öğretmenimizi kaybettik. Her bir canımızı, her bir kaybımızı layığıyla anmak zorundayız, isimleri bilmek, yüzleşmek zorundayız. Her birini rahmetle anıyorum ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda Türkiye'deki okulların çevresinde uyuşturucu, çeteleşme, şiddet ve suç var. Ülkeyi yönetenler sürekli 'Beka beka' deyip duruyor ya asıl Türkiye'nin beka meselesi budur. Çocuklarımızdır, gençlerimizdir, eğitim sistemimizdir" dedi.

'SİYASET DİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREK'

Babacan ülke olarak güvenlik için endişeli bir ortamda olunduğunu söyleyerek, "Gençler için eğitimde ve iş gücünde fırsat eşitliği kalmadı. 15-34 yaş arası Türkiye'de 24 milyon gencimiz var; bunun 6,5 milyonu ne eğitimde ne işte. Ülkede bireysel silahlanma kontrolsüz bir şekilde artıyor. Trafikte pek çok insan küçük bir kıvılcımla patlamaya hazır. Ülkemizde üretilen bu siyasi kutuplaşma, toplumsal gerginlik hayatın eğer alanında güvenliği tehdit edecek boyutlara geldi. Siz ülkeyi yönetenler olarak her gün nefret konuşursanız, her gün düşmanlık pompalarsanız, sadece koltuğunuzu korumak için 'İçeride ya da dışarıda düşman var' diye sürekli milleti korkutursanız toplum bu hale gelir. Ülkemizin durumu bu arkadaşlar. Peki, ne yapılmalı? Acilen kapsamlı bir çalışma başlatılmalı. Dün alınan kararla kurulan, okullarla ilgili araştırma komisyonu olumlu bir adımdır. Biz de Yeni Yol grubu olarak o çalışmaya destek veririz ve iyi bir sonuç için her türlü katkıyı sunarız. Ama en başta Türkiye'de yapılması gereken, siyasetin dilinin değiştirilmesidir" diye konuştu.

Babacan ekonomiye ilişkin ise "Yüksek faiz ortamının, 6 ay değil, 1 yıl değil, 3 yıldır devam ediyor oluşu ve bunun devam edecek oluşu Türkiye'de servet ve gelir dağılımını bozmuş durumda. Parası olan parasına para katıyor. Ama yatırım yaptıysan iş yapıyorsan ihracat yapıyorsan üretim yapıyorsan ve bir şekilde borcun varsa, borçlu olanı yıkıyor. Devletin üretene, çalışana, ihracat yapana destek verme zamanı. Eski borcunu yeniden yapılandırıp, yeni finansman imkanı ile tesisleri ayağa kaldırma zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ali Babacan'dan Okul Güvenliği ve Eğitim Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ali Babacan'dan Okul Güvenliği ve Eğitim Vurgusu - Son Dakika
