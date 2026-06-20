Ali Babacan'dan YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Başarı Dileği

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Büyük bir emekle YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Babacan, mesajında ifadeleri kullandı:

"Büyük bir emekle YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Gençlerimizin sınav kaygısıyla değil, umutla yarınlara baktığı müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek en büyük sorumluluğumuz."