(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Büyük bir emekle YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Babacan, mesajında ifadeleri kullandı:
"Büyük bir emekle YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Gençlerimizin sınav kaygısıyla değil, umutla yarınlara baktığı müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek en büyük sorumluluğumuz."
Son Dakika › Güncel › Ali Babacan'dan YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Başarı Dileği - Son Dakika
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