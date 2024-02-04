 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ali Babacan: Gençler Aç Kalmamanın Hesabını Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Babacan: Gençler Aç Kalmamanın Hesabını Yapıyor

Ali Babacan: Gençler Aç Kalmamanın Hesabını Yapıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerle yaptığı bir sohbetin videosunu paylaştı ve 'Okumasını, başarılar elde etmesini beklediğimiz gençler, bırakın arkadaşlarıyla kahve içmeyi, aç kalmamanın hesabını yapıyor' dedi. Babacan, gençlerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, daha iyi bir gelecek için çalıştıklarını belirtti.

04.02.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerle yaptığı bir sohbetin videosunu paylaştı ve "Okumasını, başarılar elde etmesini beklediğimiz gençler, bırakın arkadaşlarıyla kahve içmeyi, aç kalmamanın hesabını yapıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerle sohbet ettiği bir videoyu, "Okumasını, başarılar elde etmesini beklediğimiz gençler, bırakın arkadaşlarıyla kahve içmeyi, aç kalmamanın hesabını yapıyor" mesajıyla bugün X hesabında yayınladı.

Sohbet ettiği bir gence "Kimden şikayetçisin" diye soran Babacan, "Erdoğan'dan, başka kimden olacak" yanıtını aldı.

Ali Babacan, gençlere, "Bir cumhurbaşkanından ne beklersin, ne yapması lazım" diye sordu. "Vallahi hayat pahalı" ve "serbest piyasa" yanıtlarını alan Babacan, "Serbest piyasa istersin değil mi? Böyle kayırılmış, kendi zenginleri olmasın. Herkes fırsat eşitliğiyle çalışsın, değil mi" yanıtını verdi. Bir dürümün 55 lira olduğunu duyan Babacan, gençlere, "Onun içinde et falan yok ha. Ekmek arası patates. Karbonhidrat arası karbonhidrat" dedi.

Gençlerin aylık 2 bin lira harçlık aldığını öğrenen Ali Babacan, "Aylık 2 bin lira... E aylık iki bin liraya; şimdi bu da 55 liraysa demek ki üç günde bir-iki öğün yiyorsun, geri kalan ancak bir dürüme yetiyor, doğru mu? Bu sadece karnını doyurmak. Peki bir kahve içebiliyor musun arkadaşlarınla oturup" diye konuştu.

Bir genç, Babacan'a, "Az önce aldık, 105 liraydı. Alıyoruz da yani bitiyor hemen. Nasıl seçildi? Hala veriyorlar ya bir de oy, şaşırıyorum yani" dedi. Babacan, gençlere, "Niye veriyorlar biliyor musun? ya daha kötüsü olursa diye" cevabını verdi. Gençlerin "Daha ne kadar kötü olacak ki ya" demesi üzerine Babacan, "Biz, daha iyisi olsun diye hazırlanıyoruz inşallah" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Gençler Aç Kalmamanın Hesabını Yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:52:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Babacan: Gençler Aç Kalmamanın Hesabını Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement