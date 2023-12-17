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Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı'nın kira fiyatlarına ilişkin sözlerini eleştirdi - Son Dakika
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Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı'nın kira fiyatlarına ilişkin sözlerini eleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'daki kira fiyatlarına ilişkin sözlerini eleştirdi. Babacan, kiralardan şikayet eden bir Merkez Bankası Başkanı olduğu bir şehirde diğer vatandaşların nasıl yaşayacağını sordu ve ekonomik yönetimin kötü olduğunu belirtti.

17.12.2023 - 18:23,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'daki kira fiyatlarına ilişkin sözlerini eleştirdi. Babacan, "Geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın yeni başkanı bir röportaj vermiş ve demiş ki, 'İstanbul'da kiralar öyle pahalı ki, annemin evine taşındım.' Bilmeyenler bilsin. 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Merkez Bankası Başkanları, bütün bürokrasi sisteminde en yüksek maaş alan birkaç bürokratlardan birisidir. Ben şimdi soruyorum. Bu ülkede Merkez Bankası Başkanının kiralardan şikayet ettiği bir şehirde bir memur, bir öğretmen, bir polis nasıl yaşayacak? Doktolar ne yapacak, işçiler ne yapacak, öğrenciler ne yapacak o şehirde? Her gün motor üzerinde canını tehlikeye atan kurye arkadaşlarım ne yapacak? Açlık sınırının bile altında bir emekli maaşı alan bugün 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız nasıl yaşayacak?" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı, bugün Konya'da partisinin Selçuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'daki kira fiyatlarına ilişkin söylediği sözleri eleştirdi. Babacan şunları söyledi:

"MERKEZ BANKASI BAŞKANININ KİRALARDAN ŞİKAYET ETTİĞİ BİR ŞEHİRDE BİR MEMUR, BİR ÖĞRETMEN, BİR POLİS NASIL YAŞAYACAK?"

Geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın yeni başkanı bir röportaj vermiş ve demiş ki, 'İstanbul'da kiralar öyle pahalı ki, annemin evine taşındım.' Bilmeyenler bilsin. 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Merkez Bankası Başkanları, bütün bürokrasi sisteminde en yüksek maaş alan birkaç bürokratlardan birisidir. Ben şimdi soruyorum. Bu ülkede Merkez Bankası Başkanı'nın kiralardan şikayet ettiği bir şehirde bir memur, bir öğretmen, bir polis nasıl yaşayacak? Doktolar ne yapacak, işçiler ne yapacak, öğrenciler ne yapacak o şehirde? Her gün motor üzerinde canını tehlikeye atan kurye arkadaşlarım ne yapacak? Açlık sınırının bile altında bir emekli maaşı alan, bugün 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız nasıl yaşayacak? İnsanlarımız bırakın ev almayı araba almayı emekli maaşıyla kira ödemenin imkansız olduğu bir ülkede yaşıyor. Her yerde önümüzü kesiyorlar diyorlar ki; '8 bin lira emekli maaşım var, kiram 5 bindi, şimdi ev sahibi 10 bin lira kira istiyor. Ben nasıl geçineceğim? Ekmek parasını nasıl bulacağım. 10 bin lira emekli maaşım var ben torunuma nasıl harçlık vereceğim' diyor.

Bugün Türkiye'de bir emeklinin eğer oturduğu ev kendisinin değilse emekli maaşıyla artık Türkiye'de geçinmek, yaşamak mümkün değildir. Temel gıda ihtiyaçları bile bir emekli maaşıyla Türkiye'de karşılanamamaktadır. Bunun sebebi de ekonominin kötü yönetilmesidir. İnsan onuruna yaraşır hayat yaşamak, artık Türkiye'de bir emekli için mümkün olmaktan çıkmıştır."

Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı\'nın kira fiyatlarına ilişkin sözlerini eleştirdi
Kaynak: ANKA
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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ali Babacan, İstanbul, Son Dakika

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