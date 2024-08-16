Ali Babacan, muhalefet vekillerine yönelik saldırıyı kınadı

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de muhalefet vekillerine yönelik saldırıyı kınadı. Babacan, "AK Parti grubunun şiddetten sorumlu vekiline AK Parti içinden de gereken cevabın verileceğini temenni ediyorum" dedi.

Ali Babacan X'ten yaptığı paylaşımda, Meclis kürsüsünde konuşma yapan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve diğer muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıyı kınadı. Babacan, şunları kaydetti:

"Anayasayı tanımadınız, millet iradesini yok saydınız, her gün ekranlardan öfke saçtınız. Sonuç ortada. Bugün Gazi Meclisimizde kan aktı. Meclis kürsüsünde saldırıya uğrayan ve yaralanan vekillere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum. AK Parti grubunun şiddetten sorumlu vekiline AK Parti içinden de gereken cevabın verileceğini temenni ediyorum. Bu memleketi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok."