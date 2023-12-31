DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Selahattin Demirtaş\'ın babası için taziye mesajı paylaştı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "HDP eski Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün babasını kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye mesajı paylaştı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"HDP eski Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı diliyorum."