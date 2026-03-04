Ali Bahar'ın Ölümüne Dava

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknede bulunan 2 kişinin, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, oğlu Ali Tibet Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık M.S.Ç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ali Bahar ile 30 yılı aşan bir dostluğunun olduğunu anlatan M.S.Ç, "Olay günü orada bulunduğum için çok üzgünüm ve pişmanım. O günkü tekne turunun olması için çok ısrar etti. Çeşitli bahanelerle gitmek istemediğimi belirtmiştim. Ancak çok ısrarcı oldu, ben de onunla tekneye gittim. Ali'nin hayatını kaybetmesini hep içimde yaşadım." dedi.

Olayda yaşanan can pazarı ve paniğin teknedeki kamera kayıtlarına yansıdığını belirten sanık M.S.Ç, bu nedenle bilirkişi raporunu kabul etmediğini, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer tutuksuz sanık Y.C.Ç. de olay günü teknede davetli olarak bulunduğunu ve bütün suçlamaları reddettiğini belirtti.

Ali Bahar'ın olay anında alkollü olduğu için ya dengesini kaybettiğini ya da cesaret bulup atladığını öne süren sanık Y.C.Ç, "Ali'nin düşme anını bir kameranın görmemesi bizim talihsizliğimiz. Görüntülerin ortaya çıkmasını istiyorum. Meydana gelen hadise çok ağır ve bende etkileri hala geçmeyen bir olay." ifadelerini kullandı.

Sanık Y.C.Ç, kazada Ali Bahar'ı kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Ali Bahar'ın eşi duruşmadan çıkarıldı

Maktul Ali Bahar'ın eşi müşteki Şebnem Bahar ise davanın bir yalanla başladığını ve yalan söylenerek devam ettiğini savundu.

İki sanıktan hem bu dünyada hem de öbür dünyada şikayetçi olduğunu belirten Bahar, "Y.C.Ç verdiği ifadelerle yalan söylüyor. Bu kaza değil. Ali Bahar'ın bulunduğu yer ifadelerle çelişiyor. Duyduğum kadarıyla Y.C.Ç. teknede madde kullanmış. Bilirkişi raporu Ali Bahar'ın tek başına düşmeyeceğini söylüyor. Onun düşmesini görmemeleri imkansız." dedi.

Bahar, konuşması sırasında elini sert bir şekilde önündeki masaya vurunca, mahkeme başkanı tarafından duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salon dışına çıkarıldı.

Mütalaada sanıklardan birine ceza istendi

Mütalaasını açıklayan savcı, Y.C.Ç'nin beraatine, sanık M.S.Ç'nin ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.