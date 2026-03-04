Ali Bahar'ın Ölümüne Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Bahar'ın Ölümüne Dava

04.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Bahar'ın teknede düşerek ölümü ile ilgili sanıklar yargılanmaya başladı, mütalaa açıklandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği teknede bulunan 2 kişinin, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, oğlu Ali Tibet Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık M.S.Ç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ali Bahar ile 30 yılı aşan bir dostluğunun olduğunu anlatan M.S.Ç, "Olay günü orada bulunduğum için çok üzgünüm ve pişmanım. O günkü tekne turunun olması için çok ısrar etti. Çeşitli bahanelerle gitmek istemediğimi belirtmiştim. Ancak çok ısrarcı oldu, ben de onunla tekneye gittim. Ali'nin hayatını kaybetmesini hep içimde yaşadım." dedi.

Olayda yaşanan can pazarı ve paniğin teknedeki kamera kayıtlarına yansıdığını belirten sanık M.S.Ç, bu nedenle bilirkişi raporunu kabul etmediğini, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer tutuksuz sanık Y.C.Ç. de olay günü teknede davetli olarak bulunduğunu ve bütün suçlamaları reddettiğini belirtti.

Ali Bahar'ın olay anında alkollü olduğu için ya dengesini kaybettiğini ya da cesaret bulup atladığını öne süren sanık Y.C.Ç, "Ali'nin düşme anını bir kameranın görmemesi bizim talihsizliğimiz. Görüntülerin ortaya çıkmasını istiyorum. Meydana gelen hadise çok ağır ve bende etkileri hala geçmeyen bir olay." ifadelerini kullandı.

Sanık Y.C.Ç, kazada Ali Bahar'ı kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Ali Bahar'ın eşi duruşmadan çıkarıldı

Maktul Ali Bahar'ın eşi müşteki Şebnem Bahar ise davanın bir yalanla başladığını ve yalan söylenerek devam ettiğini savundu.

İki sanıktan hem bu dünyada hem de öbür dünyada şikayetçi olduğunu belirten Bahar, "Y.C.Ç verdiği ifadelerle yalan söylüyor. Bu kaza değil. Ali Bahar'ın bulunduğu yer ifadelerle çelişiyor. Duyduğum kadarıyla Y.C.Ç. teknede madde kullanmış. Bilirkişi raporu Ali Bahar'ın tek başına düşmeyeceğini söylüyor. Onun düşmesini görmemeleri imkansız." dedi.

Bahar, konuşması sırasında elini sert bir şekilde önündeki masaya vurunca, mahkeme başkanı tarafından duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salon dışına çıkarıldı.

Mütalaada sanıklardan birine ceza istendi

Mütalaasını açıklayan savcı, Y.C.Ç'nin beraatine, sanık M.S.Ç'nin ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Bahar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Bahar'ın Ölümüne Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası "Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:47:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Ali Bahar'ın Ölümüne Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.