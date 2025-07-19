Ali Doğan, TYT ve AYT Türkiye Birincisini Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Doğan, "Bu başarılar bizlere umut ve ilham veriyor. Nizip'in adını eğitimde zirveye taşıyan bu iki evladımızı yürekten kutluyorum. Ben sadece bir Belediye Başkanı olarak değil aynı zamanda bir ağabeyleri olarak ta her zaman yanlarında olacağım. Başarı gençlerimizden destek bizden."

Doğan, Özyurtseven'i altınla ödüllendirdi.