Ali Erbaş'ın İtirafı: Dindar Nesil Projesi Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Erbaş'ın İtirafı: Dindar Nesil Projesi Çöktü

28.04.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Ali Erbaş, son 10 yılda seçmeli din derslerine başvurunun yüzde 5'e düştüğünü açıkladı. Bu itiraf, iktidarın 'dindar nesil' projesinin çöküşünü gözler önüne serdi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, son 10 yılda okullarda seçmeli din derslerine başvurunun yüzde 5'e düştüğünü itiraf etti. Bu, her 100 veliden 95'inin çocuğunun din dersine girmesini istemediği anlamına geliyor. Yazar, 25 yıldır bu durumu öngördüğünü belirterek, dijitalleşme ve ideolojik din eğitiminin başarısız olduğunu vurguluyor.

Erbaş'ın itirafına ek olarak, Ramazan'da hiç oruç tutmayanların oranının tutanları geçtiği, camiye gidenlerin sayısının yüzde 10'un altına düştüğü belirtiliyor. Buna rağmen Allah'a inananların oranı hâlâ yüksek. Yazar, sorunun iktidarın din anlayışında olduğunu, seküler bir birey olarak bu soruyu sorma ehliyetinin olmadığını, ancak dindar hocaların da benzer eleştiriler yaptığını ifade ediyor. Eğitim, adalet ve demokrasi alanlarında da benzer sorgulamaların yapılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Erbaş'ın İtirafı: Dindar Nesil Projesi Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 08:26:39. #7.12#
SON DAKİKA: Ali Erbaş'ın İtirafı: Dindar Nesil Projesi Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.