Ali Erbaş'ın İtirafı: Dindar Nesil Projesi Çöktü

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, son 10 yılda okullarda seçmeli din derslerine başvurunun yüzde 5'e düştüğünü itiraf etti. Bu, her 100 veliden 95'inin çocuğunun din dersine girmesini istemediği anlamına geliyor. Yazar, 25 yıldır bu durumu öngördüğünü belirterek, dijitalleşme ve ideolojik din eğitiminin başarısız olduğunu vurguluyor.

Erbaş'ın itirafına ek olarak, Ramazan'da hiç oruç tutmayanların oranının tutanları geçtiği, camiye gidenlerin sayısının yüzde 10'un altına düştüğü belirtiliyor. Buna rağmen Allah'a inananların oranı hâlâ yüksek. Yazar, sorunun iktidarın din anlayışında olduğunu, seküler bir birey olarak bu soruyu sorma ehliyetinin olmadığını, ancak dindar hocaların da benzer eleştiriler yaptığını ifade ediyor. Eğitim, adalet ve demokrasi alanlarında da benzer sorgulamaların yapılması gerektiğini savunuyor.