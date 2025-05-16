Ali Erbaş'tan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in zalimce saldırılarının insanlık vicdanında derin yaralar açmaya devam ettiğini belirterek, "Tüm insanlığa karşı işlenmiş bu saldırılara karşı uluslararası toplumun artık sorumluluk alarak adaletin tesisi ve temel insan haklarının korunması için derhal harekete geçmesi elzem hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'nin kuzeyinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivilleri bir kez daha hedef alarak 100'den fazla Filistinliyi katlettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in bu zalimce saldırıları insanlık vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. Tüm insanlığa karşı işlenmiş bu saldırılara karşı uluslararası toplumun artık sorumluluk alarak adaletin tesisi ve temel insan haklarının korunması için derhal harekete geçmesi elzem hale gelmiştir. Siyonist İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyorum. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."