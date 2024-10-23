Ali Erbaş'tan İyilik Haftası Duyurusu - Son Dakika
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Ali Erbaş'tan İyilik Haftası Duyurusu

Ali Erbaş\'tan İyilik Haftası Duyurusu

Diyanet Başkanı Erbaş, 13-20 Mart'ı 'İyilik Haftası' olarak kutlayacaklarını açıkladı.

23.10.2024 14:18
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gelecek yıldan itibaren 13-20 Mart arasının "İyilik Haftası" olarak kutlanacağını söyledi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM), Kocatepe Camisi avlusunda düzenlenen "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı"nın açılışına katıldı.

TDV kadın kollarının bütün illerde çalıştığını ifade eden Erbaş, "Derdimiz Allah rızasıdır, insanlara yardımcı olmaktır." dedi.

İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından birinin iyilik yapmak olduğunu dile getiren Erbaş, "Dünyayı iyilik değiştirecek diyoruz. Ülkemizin pek çok ilinde ulaşamadığımız yer kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde 81 il ve 922 ilçenin yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla pek çok ülkeye yardım götürdüklerini anlatan Erbaş, Kurban Bayramı'nda 149 ülkeye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Erbaş, gelecek yıldan itibaren 13-20 Mart arasının "İyilik Haftası" olarak kutlanacağını duyurdu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan da "hayır atölyeleri"nin yaptığı çalışmalarla kurulan "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı"na, 21 ilden katılım sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Erbaş'tan İyilik Haftası Duyurusu - Son Dakika

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