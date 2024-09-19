Ali Erbaş'tan İzmir'deki Okula Ziyaret - Son Dakika
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Ali Erbaş'tan İzmir'deki Okula Ziyaret

Ali Erbaş\'tan İzmir\'deki Okula Ziyaret

Diyanet Başkanı Erbaş, 29 Mayıs Okulları'na ziyarette bulundu ve öğrencilere başarılar diledi.

19.09.2024 19:19
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesindeki 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü'ne ziyarette bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, okul binasında incelemelerde bulunarak, öğrencilere başarılar diledi.

Okulun konferans salonunda yaptığı konuşmada Erbaş, Hazreti Muhammed'in çocukları ve gençleri çok sevdiğine değinerek, "Peygamber Efendimiz, rahmet, merhamet ve şefkat peygamberidir. O'nun hayatına baktığımız zaman etrafında toplananların çoğunun gençlerden oluştuğunu görüyoruz." dedi.

Erbaş, "Hadis-i Şerif'te bahsedildiği gibi 'Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir.' O zaman biz güvenilen insan olmak zorundayız, birbirimize güvenmeliyiz. Güveni ortadan kaldıracak hal ve hareketlerden uzak durmalıyız, bu anlama geliyor. Arkadaşlarımızın birbirine güvenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'in daha iyi tanınması gerektiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Efendimizle ilgili kitaplar okuyalım. Her zaman Peygamber Efendimizi anarak, O'nun ilme, irfana, bilgiye, hikmete, okumaya, öğrenmeye verdiği önemi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çünkü O'nun getirdiği ayetler bizi hep okumaya, öğrenmeye sevk ediyor, O'nun sözleri okumaya, öğrenmeye sevk ediyor. Müslüman'ın hayatında okumak, öğrenmek hiçbir zaman eksik olmamalı. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım, Peygamber Efendimizin hayatını daha iyi anlayayım niyetiyle, düşüncesiyle okursak nafile ibadet yapmış oluruz. İnsanlar kendi aralarında ahlaklı olursa toplum güvenilen bir toplum olur, huzurlu bir toplum olur. Ahlaklı olmalıyız ve ibadetlerimizi ihmal etmemeliyiz."

Öğrencilere plaket

Erbaş, konuşmasının ardından 2024 LGS Türkiye şampiyonu Selma Uzunali, 2023 LGS Türkiye şampiyonu Kerem Balan ile 2021 LGS Türkiye şampiyonları Zeynep Taş ve İsmail Alp Üşenmez'e plaket takdim etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, TDV Genel Müdürü İzani Turan ile İl Müftüsü Sinan Kazancı da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Erbaş'tan İzmir'deki Okula Ziyaret - Son Dakika

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