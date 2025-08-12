Ali Eren İçin Lokma Dağıtımı

Muğla'nın Datça ilçesinde vefat eden Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren hayrına lokma dağıtıldı.
Eren'in ailesi ile Datça Ülkü Ocaklarınca jandarma lojmanları önünde düzenlenen etkinliğe, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Serdar Ören ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Duaların okunduğu etkinlikte, vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Akşam saatlerinde Eren'in evinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacağı belirtildi.
Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, 3 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
