Ali Hamaney İçin Cenaze Namazı

ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney için Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı.

Hameney için Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninin ardından cenaze namazı kılındı.

Hamaney'in cenaze namazını oğlu Mustafa Hameney kıldırdı.

Cenaze namazına siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra din adamları ile on binlerce İran vatandaşı katıldı.

Hamaney'in, İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.