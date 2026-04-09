İran'da Hamaney İçin Anma Töreni: Ateşkes Gölgesinde Sloganlar ve Gerilim
İran'da Hamaney İçin Anma Töreni: Ateşkes Gölgesinde Sloganlar ve Gerilim

09.04.2026 15:34
İran'da, eski dini lider Ali Hamaney'in ölümünün 40. gününde yapılan anma töreninde binlerce kişi yürüyüş yaparak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş, ateşkesin kırılgan olduğu bir dönemde gerçekleşti.

İran Savaşı'nın ilk gününde hava saldırılarıyla öldürülen eski dini lider Ali Hamaney, ölümünün 40. gününde başkent Tahran'da binlerce İranlı tarafından anıldı. Yürüyüşler sırasında İran ve Hizbullah bayrakları açıldı, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı, ayrıca ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney lehine destek gösterileri yapıldı.

Anma töreni, çatışmalara ateşkesle ara verilmesinin ardından gerçekleşiyor, ancak ateşkesin kırılganlığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ateşkes ihlali olarak nitelendirirken, Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ABD ile kalıcı barış müzakerelerinin 'mantıksız' olacağını ifade etti. Kalibaf, İsrail ve ABD'nin ateşkes şartlarını ihlal ettiğini belirterek, bu durumda müzakerelerin anlamsız olduğunu söyledi.

NTV muhabiri Ali Çabuk'un canlı takibiyle, yürüyüşte 'Lübnansız ateşkes İslam'a ihanettir' ve 'Amerika'ya teslim olmayacağız' gibi sloganların atıldığı bildirildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni güvenli rotalar ilan ederek bölgedeki gerilimi artırıyor. Meydanlarda, ateşkes ve müzakerelere karşı tepkiler devam ederken, insanlar Hamaney'in hedef alındığı noktaya yakın yürüyüşlerini sürdürüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Ali Hamaney, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

9.04.2026 16:02:03
