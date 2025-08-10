Ali İhsan Kılıçer'in Eşine Vefalı Bakışı - Son Dakika
Ali İhsan Kılıçer'in Eşine Vefalı Bakışı

Ali İhsan Kılıçer'in Eşine Vefalı Bakışı
10.08.2025 11:52
Kayseri'de 70 yaşındaki Ali İhsan Kılıçer, felçli eşine 10 yıldır sevgiyle bakıyor.

Kayseri'de yaşayan 70 yaşındaki Ali İhsan Kılıçer, 10 yıl önce geçirdiği felç sonrası yatalak kalan 48 yıllık eşi Sabiha Kılıçer'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Mutlu bir evlilik sürdüren ve 2 çocuk büyüten çiftin hayatı 10 yıl önce Sabiha Kılıçer'in geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olmasıyla bir anda değişti.

Kılıçer, zamanla konuşma, yürüme ve hareket kabiliyetini kaybeden eşine evde bakmaya başladı.

İlerleyen yaşının zorluklarına aldırmayan ve eşine duyduğu sevgiyle hareket eden Kılıçer, gözleriyle anlaştığı hayat arkadaşına adeta bebek gibi bakıyor.

Ali İhsan Kılıçer, AA muhabirine, eşinin felç sonrası yatalak kalmasının hayatında birçok şeyi değiştirdiğini söyledi.

Hareket kabiliyetinin tamamen yitiren, bedeninde tek gözleri hareket eden, yatağa bağımlı eşini mama ve su torbalarıyla beslediğini ifade eden Kılıçer, konuşamayan "aşkını" gözleriyle kurduğu iletişimle hayatta tuttuğunu belirtti.

Biri yurt dışında yaşayan, diğeri öğretmen 2 kızının fırsat buldukça kendisine destek verdiğini anlatan Kılıçer, ölene kadar hayat arkadaşına bakacağını kaydetti.

"Yine onunla evlenirim, onu çok seviyorum"

Vefanın önemli olduğunu, kadere iman ettiğini ve eşinin her zaman yanında olacağını vurgulayan Kılıçer, "Allah bana sağlık verdiği müddetçe ona bakmaktan hiç üşenmiyorum. Eşim iyi ki var. Dünyaya gelsem yine aynısını yaparım. Yine onunla evlenirim, onu çok seviyorum." diye konuştu.

Kılıçer, eşiyle her zaman ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oturup konuşurum eşimle. Düşüncelerimi, onu çok sevdiğimi anlatırım. Sen benim için bir tanesin derim. Sakın üzülme, 'Ben eşime yük oluyorum' diye düşünme derim. O benim görevim. Sen bana bunu yapmaz mıydın derim. Ara sıra kitap da okurum. Güzel şeyler de anlatırım. Kendisi beni hissediyor. Olumlu olumsuz ne varsa hepsini biliyor. Hepsinin farkında ama kendini ifade edemiyor. Ne yazık ki ağrıyan bir yerini söyleyemiyor. Eli hareketi yok ki işte 'Şuram ağrıyor' diye göstersin. Ben ancak şöyle yapıyorum, karnın ağrıyor mu diyorum, göz kırp diyorum. O şekilde anlaşıyoruz. Bana sık sık sorulan sorulardan biri, 'Eşinizle nasıl anlaşıyorsunuz' oluyor. Gözlerimizle anlaşıyoruz. Ben onu iyi anlıyorum. Onun sıkıntılarını hissediyorum. O da beni gözleriyle gösteriyor, hitap ediyor. Onun için bir sıkıntı çekmiyoruz."

Kılıçer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yaşlı Destek Sistemi kapsamında ekiplerin evini ziyaret ettiğini ve eşinin bakımını yapıp kendisine destek olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

kayseri, Güncel, Sağlık, Yaşam

Son Dakika Güncel Ali İhsan Kılıçer'in Eşine Vefalı Bakışı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ali İhsan Kılıçer'in Eşine Vefalı Bakışı - Son Dakika
