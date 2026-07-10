Ali İsmail Korkmaz 13. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Ali İsmail Korkmaz 13. Yılında Anıldı

10.07.2026 10:37
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ali İsmail Korkmaz'ı öldürülmesinin 13. yılında andı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ali İsmail Korkmaz'ı öldürülmesinin 13'üncü yılı nedeniyle yayımladıkları mesajda andı. Hatimoğulları, "Ali bugün adalet arayışımızda, barış özlemimizde ve özgürlük inadımızda yaşamaya devam ediyor" ifadesini kullanırken, Bakırhan, "Ali İsmail'i ve Gezi'de yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla, sevgiyle ve dinmeyen bir özlemle anıyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişiler tarafından saldırıya uğradıktan sonra ölen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 13'üncü ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, "Ali İsmail Korkmaz, hep 19 yaşında, hep en ön safta, hep bizimle… Ali İsmail Korkmaz'ın yüreğinde büyüttüğü düş, Gezi Direnişi'nde milyonların ortak düşüydü. Puslu bir sokakta Ali'yi hedef alanlar, o düşü de yok edebileceklerini sandılar. Oysa bazı düşler toprağa düşünce ölmez, halkın vicdanında kök salar, her baharda yeniden filizlenir. Ali bugün adalet arayışımızda, barış özlemimizde ve özgürlük inadımızda yaşamaya devam ediyor. Saygıyla, sevgiyle ve dinmeyen bir özlemle…" ifadesini kullandı.

"DİNMEYEN ÖZLEMLE ANIYORUM"

Bakırhan da "Gezi, koparılmak istenen her dalın yerine onlarca filizin yeşerdiği, susturulmak istenen her sesin milyonların sesi olduğu büyük bir itirazdı. Sokaklara ve meydanlara toplumun bir ırmak gibi aktığı o günler, özgürlük ve demokrasi özlemini bu ülkenin ortak hafızasına kazıdı. Ali İsmail Korkmaz, o büyük umudun ve insanca yaşam düşünün simgelerinden biri oldu. Hayali, herkesin eşit, özgür ve onurlu yaşayabildiği bir ülkeydi. O düş bugün de yaşamaya devam ediyor. Gezi'de yitirdiğimiz her can, özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelemizin unutulmaz değerleridir. Ali İsmail'i ve Gezi'de yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla, sevgiyle ve dinmeyen bir özlemle anıyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ali İsmail Korkmaz, İnsan Hakları, DEM Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali İsmail Korkmaz 13. Yılında Anıldı - Son Dakika

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