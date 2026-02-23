Ali Kaya'nın Uyuşturucu Testi Negatif - Son Dakika
Ali Kaya'nın Uyuşturucu Testi Negatif

23.02.2026 19:19
CHP'li Gökçen, Ali Kaya'nın uyuşturucu testinin negatif çıktığını ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını belirterek, saç ve tırnak örneği alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gökçen, "Gözaltına alındığında bu testlerin yapılmasını isteyen Ali Kaya'nın kendisi. 'Gerek yok' deniliyor ve Adli Tıp'ta testleri alınmıyor. Tutanaklarda da bu var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu testinin negatif çıkmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Gökçen'in açıklaması şu şekilde:

"Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu testleri negatif çıktı. İftira atanlar biraz olsun utanır mı diye düşünürken şimdi yeni bir iftira peşindeler. Şöyle açıklayayım: 'Ali Kaya'dan tırnak ve saç örneği alınamadığı için bu testleri yapılamadı' diyorlar. Oysa gözaltına alındığında bu testlerin yapılmasını isteyen Ali Kaya'nın kendisi. 'Gerek yok' deniliyor ve Adli Tıp'ta testleri alınmıyor. Tutanaklarda da bu var."

Şimdi soruyoruz: İçi boş çıkan bir iftirayı uzatmanın arkasında nasıl bir niyet vardır? Yapılması gereken Ali Kaya'nın tahliye edilmesidir.

Bir siyasetçiyle siyaset alanında yarışırsınız. Söze sözle karşılık verirsiniz. Halkı ikna eden kazanır. Ama Ekrem İmamoğlu'nun eşine sosyal medyada hakaretler ettirerek, eşinin iki kardeşini tutuklatarak, korumasını gözaltına aldırarak, İmamoğlu'nun avukatını, korumasını, şoförünü, özel kalem müdürünü tutuklatarak korku ve şahsi takıntılarını ele veriyorlar.

Halkımızın çok güzel bir özelliği var. Haklı olana hakkını teslim eden, vicdanı ve kalbi doğrudan yana olanlarla apayrı bir bağ kuruyor. Tam da bu yüzden, bu denli çirkinleşenler değil her şeye rağmen dimdik ayakta duranlar kazanacak. Bizler kazanacağız."

