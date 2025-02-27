Ali Mahir Başarır: "Ordu Gibi Kutsal Bir Kurumdaki Komutanlarımız, Erdoğan'ın Talimatıyla Bu Ülkenin Ana Muhalefet Partisinin Liderine Dava Açamaz" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: "Ordu Gibi Kutsal Bir Kurumdaki Komutanlarımız, Erdoğan'ın Talimatıyla Bu Ülkenin Ana Muhalefet Partisinin Liderine Dava Açamaz"

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ordu gibi kutsal bir kurumdaki komutanlarımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu ülkenin ana muhalefet partisinin liderine dava açamaz, açmamalı. Onlar işini yapacak. Biz onları koruyacağız. Biz onları destekleyeceğiz. Onlar sıcak siyasete asla ve asla girmeyecek" dedi.

27.02.2025 14:57  Güncelleme: 15:04
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ordu gibi kutsal bir kurumdaki komutanlarımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu ülkenin ana muhalefet partisinin liderine dava açamaz, açmamalı. Onlar işini yapacak. Biz onları koruyacağız, biz onları destekleyeceğiz. Onlar sıcak siyasete asla ve asla girmeyecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" başlıklı cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Başarır, "Olağanüstü bir dönemde ön seçimimizi yapıyoruz ve Cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. Erken diyorlar, hayır. Türkiye'de artık her geçen bir gün ülkemiz için geç olacak. O yüzden biz 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. 1 milyonun üzerinde üyemizin oyuyla belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı, bu ülkenin birinci partisine açık açık aleni bir şekilde tehdit ediyor"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin de Başarır, "Ülke olağanüstü bir dönemden geçiyor. Artık sabah 6'da değil, sabah 4'te yasaya aykırı bir şekilde belediye başkanları alınıyor" dedi.

"Bu ülkede Cumhurbaşkanı, bu ülkenin birinci partisini açık açık aleni bir şekilde tehdit ediyor" diyen Başarır, şunları kaydetti:

"Kuvvet komutanlarımız ve askerlerimiz, siz bizim askerlerimizsiniz. Siz o genç teğmenleri koruyun, bu vatanı ve toprakları koruyun. Recep Tayyip Erdoğan'ı korumayın. Yargı, adaleti koruyun, adaleti tesis edin. Recep Tayyip Erdoğan adına imza atmayın, onu korumayın. Devlet baki, Recep Tayyip Erdoğan ve bizler de geçiciyiz. O devletin kutsaliyetine hiç kimsenin zarar verme hakkı yok. Hele hele Ordu gibi kutsal bir kurumdaki komutanlarımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu ülkenin ana muhalefet partisinin liderine dava açamaz, açmamalı. Onlar işini yapacak. Biz onları koruyacağız, biz onları destekleyeceğiz. Onlar sıcak siyasete asla ve asla girmeyecek. Bu ülkede milletiyle barışık olan bir devlet sistemini temin edeceğiz. Parti devleti değil, hukuk devleti. Parti devleti değil, 86 milyonun devletini tekrar temin edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: 'Ordu Gibi Kutsal Bir Kurumdaki Komutanlarımız, Erdoğan'ın Talimatıyla Bu Ülkenin Ana Muhalefet Partisinin Liderine Dava Açamaz' - Son Dakika

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