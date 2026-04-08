Ali Mahir Başarır: "Polislerimiz Dün Şehit Olsaydı Bunun Hesabını Kim Verecekti? Yetkili Kişiler Bu Rezaleti Açıklasın"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, İstanbul'da İsrail Başkosolosluğu yakınlarındaki saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Tek tesellimiz polislerimizin hayatta olmaları, kayıp vermememiz. Ama malesef üzüntü ve endişe verici bir olay. Bu IŞİD meselesini sekiz yıldır konuşmaktayız. İktidarı uyarmaktayız, daha yakın bir tarihte Yalova'da içimiz yandı, polislerimizi şehit verdik. Dün de polislerimiz şehit olabilirdi. Dünkü olay engellenebilir miydi; önlenebilirdi. Çok vahim bir tabloyu paylaşacağız. Dün İŞİD'li teröristlerden bir tanesi Yunus Emre Sarban. 2018'de cezaevinde üç ay tutuklu kalıyor. 2021 yılında Resmi Gazete'de bir karar yayınlanıyor; terör örgütüne finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin olduğu gerekçesiyle birçok ismin mal varlığı donduruluyor. Dün ölü ele geçirilen IŞİD'li terörist kişinin kararı. 2024 yılında bir karar daha bu teröristin mal varlığına ilişkin dondurma kararı ortadan kaldırılıyor. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor."

Buradan sormak isterim bu kararı bir kurul önce İŞİD'li teröristin mal varlığını donduracaksın sonra devlet olarak kaldıracaksın sonra dün benim polislerime saldıracak ve iktidardan çıt yok. Yönetilemeyen bir ülke var. Bir rezaletle karşı karşıyayız, tıpkı Yalova'da olduğu gibi, Beşiktaş'ta olduğu gibi. Polislerimiz dün şehit olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Yetkili kişiler bu rezaleti açıklasın. Demokratik bir ülkede o bakan yargılanır. O koltukta hiçkimse oturamaz ama malesef ki yüzsüz, utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar var. Hesap soramıyorsun, hesap vermiyor."

"Bu iktidar yargının, hukukun ahlakını bozdu"

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer rezalet Akbelen... Akbelen'de on binlerce çam ağacı kesildi. Şimdi sıra zeytin ağaçlarına geldi. O sırada bir keşif yapılıyor. Olayı öğrenen İkizköy muhtarı Necla Işık ve kızı direniyor ve muhtarımızın 25 yaşındaki kızı tutuklanıyor. Biz düne kadar tahliye kararı bekliyorduk. Belki utanırlar, bu rezalete son verirler diyorduk. Bugün öğrendik ki Esra'yı bulunduğu yerden 200 kilometre uzak İzmir'e cezavine sürmüşler. Yazıklar olsun size! Bu milletin size verdiği oy haram zıkkım olsun. Eğer ki bir iktidar 86 milyona hesap vermiyorsa beş kişiye hesap veriyorsa o ülkede seçim zamanı gelmiştir."

Bir diğer rezalet Üsküdar... Başından beri bu soruşturmaların kirli bir algı olduğunu söyledik. Tarihte ilk kez seçilen kadın belediye başkanı hakkında bir operasyon var. Utanmaz, sıkılmaz bazı gazeteci görünümlü sarayın yağdanlıkları 'Üsküdar'da çıkan paralar' diye yayın yaptı. Sonra bambaşka bir kişinin parası olduğunu öğrendik. Yenişafak sabah manşet attı, 'Üsküdar Belediyesi'nden alınan paralar' dedi. Şimdi soruyorum; Alican Uludağ, İsmail Arı'yı olmayan suçtan dolayı tutuklayan siz zalim, vicdanını yitirmiş yargı bu haberi yapanlara bir soruşturma açmayacak mısınız? Bu iktidar yargının, hukukun ahlakını bozdu.

"Muhalefet partisi olarak sana gündem dayatırız"

Muhalefet partisi olarak sana gündem dayatırız. Milletin istediği her konuyu, her sorunu sana dayatırız. Şimdi soruyorum; yılın ilk iki ayında 640 milyar faiz ödemişiz. Birden 58,6 milyar dolar Merkez Bankası rezervi uçmuş, nereye gittiği belli değil. Her şeye zam geliyor. Türkiye yangın yeri. Seçim olur mu? Seçim olur, gitme zamanın gelmiştir. Ara seçim yap onu da yapmıyor çünkü korkuyor. Her seçimi Recep Tayyip Erdoğan kaybedecektir. Çünkü Türkiye'nin durumu çok kötü. O yüzden biz gerek ekonomi gerek dış politika gerek adalet... Yönetilemeyen bir Türkiye var. Önce ara seçimi getir orada boyunun ölçüsünü al. Ondan sonra bu ülkeyi genel seçimlere götür."