(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda yeniden birlik başkanı seçildi. Toplantıda, birlik yönetiminde yer alacak isimler de belirlendi.

Ali Orkun Ercengiz, yeniden Burdur Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Susamlık Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Başkan Ercengiz'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda birlik başkanlığı seçiminin yanı sıra ikinci başkan vekilliği, katip üyelik, encümen üyeliği ile plan ve bütçe komisyonu üyelik seçimleri gerçekleştirildi.

Seçim sonuçlarına göre başkanlığa Ali Orkun Ercengiz yeniden getirilirken, birinci başkan vekilliğine Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı, ikinci başkan vekilliğine ise Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin seçildi. Katip üyeliklere Pınar Kart Erk ve Zafer Gümüş seçilirken, encümen üyeliklerine; Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör getirildi. Plan ve bütçe komisyonu üyeliklerine ise Hüseyin Özaslan, Bayram Kepenek ve Süleyman Solmaz seçildi.

"Ortak kullanım modeliyle kaynaklarımız daha verimli değerlendirilecek"

Başkan Ercengiz, birlik çalışmaları kapsamında katı atık yönetimi ve altyapı yatırımlarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İkinci yılımızı geride bıraktık. Bu süreçte hem belediyelerimiz adına hem de Burdur Belediyeler Birliği adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, birliğimizin güçlü ve örnek gösterilen bir yapıya kavuştuğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. 2014 yılında göreve başladığımızda Burdur Belediyeler Birliği'nin yalnızca adı vardı ve tek bir proje gündemdeydi. O dönemde mevcut çöplük alanında sınırlı bir izolasyon çalışması yapılmıştı. Ancak aradan geçen süreçte hep birlikte büyük bir yol katettik. Bugün Burdur'da hayata geçirilen katı atık bertaraf tesisi, hem işletme modeli hem de belediyelerimize sağladığı ekonomik katkı açısından Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir yatırımdır. Katı atığın toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi belediyeler için son derece önemli bir maliyet kalemidir. Sadece evlerin önünden çöpün alınarak toplama alanına ulaştırılmasının dahi birçok belediyenin bütçesinde ciddi bir yük oluşturduğunu biliyoruz. Bu nedenle kurduğumuz sistem, belediyelerimizin yükünü hafifletmiş ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarına imkan sağlamıştır."

2016 yılında enerji ortaklığıyla birlikte tesiste önemli bir sürece girdik. Bugün zaman zaman işletme maliyetleri nedeniyle zorluklar yaşansa da, mevcut sistem belediyelerimize ekonomik anlamda katkı sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca yalnızca bertaraf tesisini değil, atıkların ulaştırılması için transfer istasyonlarını, araç ekipmanlarını ve lojistik altyapıyı da birliğimize kazandırdık. Böylece kendi kendine yetebilen ve gelir üretebilen bir yapıya ulaştık. Önümüzdeki dönemde yeni hedeflerimiz var. Özellikle belde belediyelerimiz ve küçük nüfuslu ilçelerimizin yaşadığı araç ve ekipman eksikliklerini yakından biliyoruz. Bir iş makinesinin alınması kimi belediyelerimiz için bir yıl boyunca başka yatırım yapamamak anlamına geliyor. Bu nedenle Burdur Belediyeler Birliği bünyesinde iş makineleri havuzu oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece belediyelerimiz ihtiyaç duydukları araç ve ekipmanlara uygun koşullarda ulaşabilecek, ortak kullanım modeliyle kaynaklarımız daha verimli değerlendirilecektir.

"Burdur olarak birlik içinde hareket ettik"

Değerli başkanlarım ve meclis üyesi arkadaşlarım, zaman çok hızlı geçiyor. Bu dönemin de yarısına yaklaşmış bulunuyoruz. Görev süremiz boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Özellikle ekonomik şartlar hepimizi zorluyor. Yüksek enflasyon, artan maliyetler, geçmiş dönemlerden devreden SGK ve vergi borçları belediyelerimizin bütçelerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Kasım-aralık aylarında belirlenen ücret tarifeleriyle bir yılı tamamlamak artık çok kolay değildir. Tüm bu zorluklara rağmen dayanışma içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Burdur Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde diğer belediyelerimize destek olmaya, bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Burdur'un herhangi bir ilçesine ya da beldesine yapılan katkı, aslında tüm Burdur'a yapılmış katkıdır. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediyeler Birliği seçiminde de Burdur olarak birlik içinde hareket ettik. Tüm ilçelerimiz ve merkez belediyemizle ortak tavır sergileyerek örnek bir dayanışma gösterdik. Bunun sonucunda Burdur adına önemli bir başarı elde edildi.

"Burdur'un ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde dile getireceğiz"

Bölgesel ölçekte söz sahibi olmak, ilimize yeni fırsatlar kazandıracaktır. Önümüzdeki süreçte Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde de Burdur'un ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde dile getireceğiz. Hangi belediyemizin neye ihtiyacı varsa bunu adaletli şekilde takip edecek, desteklerin eşit ve hakkaniyetli biçimde dağıtılması için gayret göstereceğiz. Temennimiz, 2026 yılının belediyelerimiz açısından gelirlerin daha sağlıklı tahsil edildiği, giderlerin kontrol altına alındığı, sürdürülebilir belediyeciliğin güç kazandığı bir yıl olmasıdır. Ancak bölgemizde yaşanan savaşlar, petrol fiyatlarındaki artış ve küresel ekonomik gelişmeler hepimizi etkilemektedir. Dileriz ki savaşlar sona ersin, insanlık daha fazla acı yaşamadan barış hakim olsun. Bizler her zaman barıştan, dayanışmadan ve ortak akıldan yana olduk. Savaş hiçbir zaman çözüm değildir; zorunlu olmadıkça büyük bir insanlık dramıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."