Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in babası Ali Özkan Şendir'in cenazesi toprağa verildi.

Bir dönem profesyonel futbol oynayan Ali Özkan Şendir için Burgazada Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Burada Özay Şendir ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul ederken, törene yakınları, dostları ve gazeteciler katıldı.

Şendir'in naaşı, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından götürüldüğü Burgazada Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bazı gazeteci ve basın kuruluşları çelenk gönderdi.