Öztunç: CHP'li Belediyelere Hizmet Verilmiyor - Son Dakika
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Öztunç: CHP'li Belediyelere Hizmet Verilmiyor

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM’de Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile basın toplantısı yaptı. Öztunç, Kahramanmaraş'taki CHP'li belediyelere hizmet verilmediğini belirterek, "CHP'li belediyeler aldı diye mi bunu yapıyorsunuz? 'Tasarruf genelgesi var yapamayız' diyorlar, yolun ve suyun tasarrufu mu olur? Kahramanmaraş deprem bölgesi tek bırakıldı. Maraş'ı önce deprem sonra AK Parti vurdu" dedi.

24.09.2024 16:15  Güncelleme: 16:24
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(TBMM)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile basın toplantısı yaptı. Öztunç, Kahramanmaraş'taki CHP'li belediyelere hizmet verilmediğini belirterek, "CHP'li belediyeler aldı diye mi bunu yapıyorsunuz? 'Tasarruf genelgesi var yapamayız' diyorlar, yolun ve suyun tasarrufu mu olur? Kahramanmaraş deprem bölgesi tek bırakıldı. Maraş'ı önce deprem sonra AK Parti vurdu" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan da toplantıya katıldı. Öztunç, AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde hizmet verilmediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi davalarındaki sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'ın tahliye kararını değerlendiren Öztunç, "İnanılır gibi değil. Belediye yetkilileri zaten hiçbir şekilde suçlu bulunmamıştı. İmar müdürlerine, mühendislere dokunmamışlar birkaç mühendisi almışlardı. Onları da şimdi teker teker tahliye ediyorlar. Ölen öldüğü ile kaldı, birileri yine paçayı kurtardı" dedi.

Depremin üzerinden 595 gün geçmesine rağmen Kahramanmaraş'ta sorunların devam ettiğini söyleyen Öztunç, " Türkiye'nin en büyük üçüncü su havzası Kahramanmaraş'ta evlerde, köylerde su yok. Büyükşehir Belediyesi'nin de umurunda değil, sorunların bitmesi için çaba harcamıyor. Su faturaları da milleti perişan etmiş durumda. Geçmişe ait faturalar gönderiliyor" diye konuştu.

"Ekinözü cezalandırılıyor gibi hiçbir yatırım yapılmıyor"

Yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen Ekinözü Belediyesi'nin cezarlandırıldığını ifade eden Öztunç, şunları söyledi:

"Ekinözü cezalandırılıyor, hiçbir yatırım yapılmıyor. Rezerv alanı ilan edilmesi istendi. Belediye Başkanımız Bakanlığa resmi olarak başvurdu, tık yok. Gelen bilgi rezerv alanı ilan edilmeyecekmiş. Neden? CHP'li olduğu için mi burası... Utanmıyor musunuz, partizanlık yapmaya. Belediye başkanımız köy yollarını asfalt yapacağım diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruyor, izin çıkmıyor. Milletin yolundan ne istiyorsunuz. Belediye başkanımız cami projesi için başvurdu, katkı sunmak istiyorum dedi. Vatandaş çadırda ibadetini yapıyor olmaz dedi, hala cevap gelmedi.

"Maraş'ı önce deprem sonra AK Parti vurdu"

Pazarcık ve Elbistan ilçemizde de rezerv alan sıkıntısı var. Rezerv alanına ilişkin karar alınmıyor, esnaf kan ağlıyor çünkü konteynerin içerisinde kaldı.  Elbistan'daki TOKİ konutlarında tuvalet var kapısı yok. Kanalizasyon çekilmemiş su yok. Tayyip Erdoğan hava atmayı biliyorsunuz, Murat Kurum haftada bir gün Kahramanmaraş'a gidiyorsun, nerede kardeşim iki yıl oldu vatandaş perişanlık içerisinde. Ev yok, su yok. CHP'li belediyeler aldı diye mi bunu yapıyorsunuz? 'Tasarruf genelgesi var yapamayız' diyorlar, yolun ve suyun tasarrufu mu olur? Kahramanmaraş deprem bölgesi tek bırakıldı. Maraş'ı önce deprem sonra AK Parti vurdu, Murat Kurum, Tayyip Erdoğan vurdu."

"Polisimizi şehit ediyorlar, taviz vermiyoruz diyeceksin"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un polis memuru Şeyda Kılıç'ın şehit edilmesiyle ilgili "Suç şebekeleri ile tavizsiz mücadele edeceğiz" sözlerine ilişkin de Öztunç, "Daha ne tavizi vermeyecekmiş. 26 suç kaydı var, gencecik polisimizi şehit ediyor, taviz vermiyoruz diyeceksin. Böyle bir taviz var mı? Bir olay olur, 'taviz vermeyeceğiz' derler başka bir olaya olana kadar" diye konuştu.

"Kaç kilo sucuk yendi orada"

Ali Öztunç, eski Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın mangal partisinin haberleştirilmesiyle ilgili "Biraz insaf, biraz ahlak" sözlerine ilişkin"Ben de sayın Akar'a diyorum ki, tırnak ucu kadar vicdan, akıl, insaf olsun sizde. Yediğiniz, içtiğinizde gözümüz yok. Yiyin ama milletin gözünün içine soka soka bunu yapamazsınız. Bu sucukların parasını kim ödedi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi mi yoksa kendi cebinden mi ödedin? Ne yapacak gazeteci haber yapmayacak mı? Bundan ala haber mi var. Kaç kilo sucuk yendi orada? Sucuklar için ne kadar ödeme yapıldı. Bu ödemeyi kim yaptı? Kayseri AK Parti Milletvekilleri fon kurup oradan mı aldınız? Bu sucuklar yerli sucuk mu değil mi" dedi.

Öztunç: CHP\'li Belediyelere Hizmet Verilmiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öztunç: CHP'li Belediyelere Hizmet Verilmiyor - Son Dakika

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