Ali Rıza Ertan Anısına Şiir Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ali Rıza Ertan Anısına Şiir Yarışması Başvuruları Başladı

Buca Belediyesi, hayatını kaybeden Bucalı şair Ali Rıza Ertan anısına düzenlediği şiir yarışmasının 29. kez yapılacağını duyurdu. Yarışmaya 1990 yılı ve sonrası doğumlular katılabilecek. Başvuru için son tarih 30 Nisan 2025.

20.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR) - Bucalı şair ve Dönemeç Dergisi'nin kurucusu Ali Rıza Ertan'ın anısına düzenlenecek şiir yarışmasına başvurular başladı.

Buca Belediyesi'nin 1979 yılında henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden Bucalı şair Ali Rıza Ertan anısına düzenlediği şiir yarışması bu yıl 29. kez gerçekleştirilecek. Seçici kurulunda Ahmet Günbaş, Ahmet Zeki Muslu, Fahrettin Koyuncu, Özlem Tezcan Dertsiz ile Beytullah Kılıç'ın yer aldığı yarışma için son başvuru tarihi 30 Nisan 2025 olarak belirlendi. Yarışma sonuçları ise 2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla Buca Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden (www.buca.bel.tr) duyurulacak.

Başvuru adresleri

Yarışmaya 1990 yılı ve sonrası doğumlular katılabilecek. Başvurular kultursanat@buca.bel.tr adresinden dijital olarak yapılabilecek. Seçili kurulun değerlendirmesinin ardından ödüller 13 Haziran 2025 Cuma günü Ali Rıza Ertan'ın büstünün önünde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Başvuru yapmak isteyenler, http://www.buca.bel.tr internet adresinden veya 439 10 10 telefondan 3151'i tuşlayarak detaylı bilgi alabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Rıza Ertan Anısına Şiir Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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