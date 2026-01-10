Ali Şahin: SDG ve DEAŞ, varlıklarını birbirine borçlu symbiyotik iki terör örgütüdür - Son Dakika
Ali Şahin: SDG ve DEAŞ, varlıklarını birbirine borçlu symbiyotik iki terör örgütüdür

Ali Şahin: SDG ve DEAŞ, varlıklarını birbirine borçlu symbiyotik iki terör örgütüdür
10.01.2026 10:26
AK Parti Gaziantep Milletvekili, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Üyesi ve eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahin, terör örgütü DEAŞ ile PKK/YPG güdümündeki SDG'nin birbirini besleyen bir simbiyotik ilişki içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu iki yapı, varlıklarını birbirine borçlu iki terör örgütüdür" dedi.

Ali Şahin, yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunun Suriye'deki terörle mücadele gerçeğini görmezden geldiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin sahadaki kararlı duruşunu hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'ı Yenen Tek Devlet Türkiye'dir"

"Suriye sahasındaki gerçekler apaçık ortadadır. Türkiye, Suriye'de DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan, Fırat Kalkanı Harekatı ile sahaya inen ve bu vahşi örgütü askeri anlamda yenen tek devlet ve meşru güçtür."

"DEAŞ'ı Varlık Nedeni Haline Getirdiler"

SDG adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan yapıların, DEAŞ tehdidini bir kaldıraç olarak kullandığını belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözde 'üretilmiş' Kürt birlikleri ve SDG, Suriye'deki DEAŞ varlığını istismar ederek, bu tehdidi kendi varoluş nedenleri haline getirmişlerdir. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı, SDG tarafından uluslararası destek görmek ve alan kazanmak için bilinçli olarak kullanılmıştır."

"İki Örgüt Birbirine Muhtaç"

Şahin, açıklamasını iki örgüt arasındaki ilişkinin danışıklı dövüş olduğuna işaret ederek tamamladı:

"Net bir şekilde ifade etmek gerekir ki; DEAŞ ve SDG karşılıklı olarak birbirlerinin varlık nedenidir. Biri olmadan diğerinin meşruiyet iddiası çöker. Bu iki terör örgütü, bugün sahada sahip oldukları konumu ve varlıklarını birbirlerine borçludurlar."

Son Dakika Güncel Ali Şahin: SDG ve DEAŞ, varlıklarını birbirine borçlu symbiyotik iki terör örgütüdür - Son Dakika

12:52
SON DAKİKA: Ali Şahin: SDG ve DEAŞ, varlıklarını birbirine borçlu symbiyotik iki terör örgütüdür - Son Dakika
