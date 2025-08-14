Ali Tekerek Toprağa Verildi - Son Dakika
Ali Tekerek Toprağa Verildi

Ali Tekerek Toprağa Verildi
14.08.2025 17:09
Ali Tekerek'in cenazesi, Osmaniye'de kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına giden orman işçilerine adres tarif etmek için bindiği arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekerek'in Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra köy meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi, Vali Erdinç Yılmaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Tekerek, köy mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

