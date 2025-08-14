Ali Tekerek Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına giden orman işçilerine adres tarif etmek için bindiği arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekerek'in Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra köy meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi, Vali Erdinç Yılmaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Tekerek, köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber: -Kamera: İbrahim EMUL/OSMNAİYE,