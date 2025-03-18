Ali Yerlikaya'dan 18 Mart Mesajı: "Değil 110 Yıl, Asırlar da Geçse Şehitlerimizin Aziz Hatıraları Asla Unutulmayacak"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Çanakkale'yi geçilmez kılan yiğitlerin kaleme aldığı her satır, her mektup ise bugün de yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Değil 110 yıl, asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayarak kutladı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi şanlı tarihimizin destansı sayfalarındandı. Çoğun aza, imkanların iman gücüne, demir yığını gemilerin Seyit Onbaşı'nın omuzladığı top mermisine yenildiği gündü. Çanakkale'yi geçilmez kılan yiğitlerin kaleme aldığı her satır, her mektup ise bugün de yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Değil 110 yıl, asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyorum."