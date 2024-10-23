Ali Yerlikaya: Teröristlerin Kimlik Tespiti Devam Etmekte. - Son Dakika
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Ali Yerlikaya: Teröristlerin Kimlik Tespiti Devam Etmekte.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “saldırıyı yapan teröristlerin Kimlik tespiti devam etmekte. Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız” dedi.

23.10.2024 19:25
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik tespiti devam etmekte. Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan saldırının ardından olay yerine gitti. Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a maalesf  15.26 da terör saldırısı olmuştur. Saldırı duyulur duyulmaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'nün durumu ağır. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz.  Kimlik tespiti devam etmekte. Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız. TUSAŞ'a, medar-ı iftaharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan operasyon ile ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milli biliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister trör örgütü olsun, ister oganize suç örgütü, şehir eşkiyası olsun hiç durmadan duraksamadan azimle kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşilğimiz, bizim birliğimiz, beraberliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi ve gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirinizin şüphesi olmasın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Yerlikaya: Teröristlerin Kimlik Tespiti Devam Etmekte. - Son Dakika

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