Aliağa'da 20 Ton Kaçak Yakıt Ele Geçirildi

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tankerde 20 ton 600 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama ekibi, Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği sorumluluk sahasına yanaşan bir tankeri şüphe üzerine incelemeye aldı.

Tankerde yapılan ölçümde 20 ton 600 kilogram fazla akaryakıt olduğu tespit edildi.

Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine akaryakıta el koyarken, kaptan ile başmühendis hakkında adli işlem başlatıldı.