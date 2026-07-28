Aliağa'daki yakıt tankeri yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aliağa'daki yakıt tankeri yangını kontrol altına alındı

Aliağa\'daki yakıt tankeri yangını kontrol altına alındı
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İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler can kaybı veya yaralanmaya yol açmadan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi başkanlığı ekipleri, ihbarın ardından hızla bölgeye ulaştı. Yangın, müdahale sonrası kontrol altına alındı, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3 buçuk tonluk bir arazöz, 15 ve 18 tonluk iki araç, 56 metrelik köpük kulesi, bir afet yönetimi aracı ve 16 personelle olaya müdahale etti.

İzmir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yoğun ve özverili çalışmalarıyla rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin diğer yakıt ve yağ hangarlarına, çevredeki gemilere ve yapılara sıçramasını önledi. İzmir İtfaiyesi'nin yoğun çabası sonucu alevler can kaybı veya yaralanmaya yol açmadan kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Aliağa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa'daki yakıt tankeri yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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