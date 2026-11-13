Aliağa'da HABAŞ işçileri, Başaran'ın talimatıyla telefon yasağına karşı çıktı - Son Dakika
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Aliağa'da HABAŞ işçileri, Başaran'ın talimatıyla telefon yasağına karşı çıktı

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Aliağa\'da HABAŞ işçileri, Başaran\'ın talimatıyla telefon yasağına karşı çıktı
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Aliağa\'da HABAŞ işçileri, Başaran\'ın talimatıyla telefon yasağına karşı çıktı
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Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında 9 Kasım'daki patlamanın ardından işçiler, cep telefonlarını güvenlik noktasına bırakmalarının istenmesine tepki gösterdi. Fabrika önünde toplanan işçilere, Başaran'ın talimatıyla telefonunu teslim etmeyenlerin turnikeden geçemeyeceği duyuruldu.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından işçiler, cep telefonlarının fabrika içerisine alınmasının yasaklanmasına tepki göstererek fabrika önünde toplandı.

İşçiler, sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde, cep telefonlarını güvenlik noktasına bırakmalarının istenmesi üzerine fabrika girişinde toplanarak uygulamaya tepki gösterdiler.

Fabrika yönetimi tarafından mesaiye gelen çalışanlara yapılan anonsta, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla cep telefonlarının fabrika içerisine alınmayacağı duyuruldu.

Çalışanların telefonlarını güvenlik noktasında oluşturulan kutulara bırakmaları ve mesai bitiminde geri almaları gerektiği ifade edildi. Telefonlarını teslim etmek istemeyen işçilerin ise turnikelerden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından alınan karara tepki gösteren işçiler, fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
Cep TelefonuEkonomiGüncelSon Dakika

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