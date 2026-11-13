Aliağa'da HABAŞ patlamasında aranan işçinin cenazesi bulundu, ölü sayısı 19 oldu

Aliağa'da HABAŞ patlamasında aranan işçinin cenazesi bulundu, ölü sayısı 19 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada aranan işçi Barış Güney'in cenazesinin DNA ile kimliklendirilmesiyle ölü sayısı 19'a yükseldi. Arama kurtarma sona ererken 2 yaralı işçinin tedavisi sürüyor; 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu belirlendi.
Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.
Yaralı 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Olay
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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