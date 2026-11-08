Aliağa\'da kaçakçılık operasyonu: Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ve 226 sikke ele geçirildi

Aliağa'da kaçakçılık operasyonu: Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ve 226 sikke ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Emniyeti'nin Aliağa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmasında toplam 525 parça eser yakalandı. Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerinden 284 obje ile birlikte 226 sikke, Antik Roma'da kullanılan 10 dişçilik aleti ve ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin bulundu. Gözaltındaki şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleme sürüyor.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 525 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
ANTİK ROMA'DAN KALMA DİŞÇİLİK ALETLERİ
Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi.
ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İNCELEME
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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