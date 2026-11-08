Aliağa'da kaçakçılık operasyonu: Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ve 226 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Aliağa'da kaçakçılık operasyonu: Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ve 226 sikke ele geçirildi

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Aliağa\'da kaçakçılık operasyonu: Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ve 226 sikke ele geçirildi
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1 yorum

İzmir Emniyeti'nin Aliağa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmasında toplam 525 parça eser yakalandı. Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerinden 284 obje ile birlikte 226 sikke, Antik Roma'da kullanılan 10 dişçilik aleti ve ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin bulundu. Gözaltındaki şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleme sürüyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 525 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

ANTİK ROMA'DAN KALMA DİŞÇİLİK ALETLERİ

Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İNCELEME

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İzmir EmniyetiKaçakçılıkİnceleme3. SayfaAS RomaAliağaGüncelİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mutlufidan53 mutlufidan53:
    Tövbe yarabbi. Milletin aklı fikri hep şeytanlıkta. ALLAH korusun ama, anası ölse, anasının mezarını açıpta, ağzındaki altın dişi zorla söküp, satacak kadarmı alçaldı bu millet? 0 0
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SON DAKİKA: Aliağa'da kaçakçılık operasyonu: Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ve 226 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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