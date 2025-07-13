Aliağa'da Yangın Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan Hacıömerli- Çandarlı yolu kenarına kadar ulaşan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, bu mevkide yangının kontrol altına alınması üzerine tekrar ulaşıma açıldı.