Aliağa Gemide Yangın Kontrol Altında

İZMİR Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir gemi söküm tesisinde, yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; 3,5 tonluk bir arazöz, 15 ve 18 tonluk iki araç, 56 metrelik köpük kulesi, bir afet yönetimi aracı ve 16 personelle olaya müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla diğer yakıt ve yağ hangarlarına, çevredeki gemilere ve yapılara sıçramadan kontrol atına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangında söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.