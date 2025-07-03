Aliağa Limanı'nda Yangın

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Limanın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide söküm çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü sevk edildi.

Römorkörler de denizden gemiye su ve köpük püskürtüyor.