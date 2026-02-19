Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gazetecilik suç değildir" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üyemiz, gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gazetecileri gözaltıyla susturmaya çalışmak, doğrudan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş bir müdahaledir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Sürecin takipçisi olacak, meslektaşımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." denildi.