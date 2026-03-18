Alihan için Dayanışma İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alihan için Dayanışma İftarı

Alihan için Dayanışma İftarı
18.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş'te DMD hastası Alihan için düzenlenen iftarda 200 bin TL bağış toplandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Alihan Kuzucuk (17) için Gazi Umur Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden arkadaşları, öğretmenleri ve veliler ile düzenlenen dayanışma iftarında yaklaşık 450 kişi bir araya geldi. Programdan elde edilen 200 bin TL, Alihan'ın gen tedavisi için başlatılan kampanyaya destek için bağışlandı.

İlçede yaşayan Kübra-Uğur Kuzucuk çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Alihan Kuzucuk'a, 2 yaşında İzmir'deki SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halk arasında 'kas erimesi' olarak bilinen DMD tanısı konuldu. 14 yıldır hastalığıyla mücadele eden Kuzucuk'a doktorlar gen tedavisini önerdi. Kuzucuk çifti, Dubai'deki bir hastanede 2,9 milyon dolara uygulanan tedavinin gerekli olan masrafının karşılanması için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bu süreçte Alihan'ın okuduğu Gazi Umur Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve velileri de genç öğrenciye destek olmak için dayanışma iftarı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen 200 bin TL, Alihan'ın tedavi sürecine katkı sağlamak için bağışlandı.

'TEDAVİ MASRAFI ÇOK YÜKSEK'

Annesi Kübra Kuzucuk, "Oğlum 17 yaşında ve biz 17 yıldır umutsuz, mutsuz ve çaresizdik. İlk kez çaresinin olduğunu öğrendiğimizde ağlamıştık. Oğlumuz artık iyileşecekti ve en önemlisi yaşayacaktı. Ancak tedavi masrafı çok yüksekti. Tek yol, kampanya başlatmaktı. Biz de valilik onaylı kampanyamızı başlattık. Okul müdürümüzün, öğretmenlerimizin ve oğlumuzun arkadaşlarının iftar yemeği düzenleyeceğini ve tüm gelirini Alihan'ın hesabına yatırılacağını öğrendiğimizde çok sevindik. Bir anne olarak duygularımı bütün anne babalar anlıyordur" dedi.

'ALABİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK TAKDİR BELGESİ'

Okul arkadaşı olan ve 9'uncu sınıfa giden Elif Emekdar ise "Başlarda acaba sesimizi duyurabilir miyiz diye endişelenirken, her bağışta ve her destek mesajında kalbimizdeki umut daha da büyüdü. Arkadaşımız Alihan'ın gülüşüne vesile olma ihtimali, bizlere kelimelerle anlatılamayacak bir sorumluluk yükledi. Alihan'ın her gün verdiği o sessiz mücadeleyi gördükçe, kendi hayatımızdaki şikayetlerin ne kadar küçük olduğunu fark ettik. Onun kaslarındaki yorgunluğu, gönüllerimizdeki enerjiyle telafi etmeye çalıştık. İftar sofralarındaki o bereketli atmosferi, Alihan için topladığımız her kuruşla daha da anlamlandırdık. Bir lise öğrencisi olarak, cebimizdeki harçlığın ya da sosyal medyada paylaştığımız bir gönderinin, bir ailenin umudu olabileceğini görmek paha biçilemezdi. Ramazanın ruhu olan paylaşma duygusunu okul koridorlarından taşıyıp, Alihan'ın geleceğine bir ışık olarak sunduk. Alihan'ın o güzel yüzündeki tebessüm, bizim bu hayatta alabileceğimiz en büyük takdir belgesi olacaktır" diye konuştu.

'ALİHAN'A UMUT TOPLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Okul arkadaşı olan ve 10'uncu sınıfa giden Coşkun Öncel de "Daha önce bu hastalık hakkında pek bir şey bilmiyordum. Öğretmenlerimiz, bize DMD'nin kasları zamanla zayıflatan ciddi bir hastalık olduğunu, tedavi edilmezse ölümcül olduğunu anlattığında durumun ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. O an, elimden bir şey gelmemesi beni çok üzmüştü. Daha sonra okulumuzda arkadaşımız için yardım kampanyaları başlatıldı. Kermesler düzenledik, sanal medyada paylaşımlar yaptık, iftar yemeği düzenleyerek bağış topladık. İlk başta küçük şeyler yaptığımızı düşünüyordum ama zamanla insanların gerçekten destek verdiğini görünce umutlandım. Biz arkadaşları birlik olunca ne kadar büyük işler başarılabileceğini gördük. Her yaptığımız etkinlikte insanların bir araya gelerek, bu kampanyaya destek vererek Alihan'a umut topladığımızı düşünüyorum" dedi.

'GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ'

Gazi Umur Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Ayyıldız ise "Öğrencimiz Alihan için düzenlediğimiz bu dayanışma iftarına katılan, destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik sadece bir yardım organizasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneğidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alihan için Dayanışma İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:31:13. #7.13#
SON DAKİKA: Alihan için Dayanışma İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.