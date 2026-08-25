Alihan Kuriş'e Operasyon: 38 Gözaltı - Son Dakika
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Alihan Kuriş'e Operasyon: 38 Gözaltı

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Üçüncü dalga operasyonda 54 şüpheliden 38'i yakalandı, 11 şirkete kayyum atandı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 13 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alihan Kuriş'e Operasyon: 38 Gözaltı - Son Dakika

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