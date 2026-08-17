Alihan Kuriş'in İfadesi Ortaya Çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan örgüt lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu belirten Kuriş, evinde ele geçirilen yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasını 'aile birikimi' olarak açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği soruşturmada, 'Örgüt yöneticiliği', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltilen Alihan Kuriş, emniyet ve savcılık ifadelerinde, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddederek yürütülen soruşturmayı 'itibar suikastı' olarak nitelendirdi. Savcılıkta kendisini, "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim" sözleriyle tanıtan Kuriş, "Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim" dedi.

'ADIMA KAYITLI GSM HATTI YOK'

Kendi adına kayıtlı GSM hattı bulunmadığını söyleyen Kuriş, genellikle ofis telefonunu kullandığını ancak ofis numarasını da o anda net olarak hatırlamadığını söyledi. Aile üyelerinin GSM hatları üzerinden irtibat kurduğunu belirten Kuriş, başka kişilerin adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı bir telefon hattının da bulunmadığını savundu.

Kuriş, savcılıkta kendisini bir 'kanaat önderi' olarak tanımlarken, soruşturma kapsamında kendisine yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş, çok sayıda isim için 'tanımam', 'ismini duymuşluğum vardır' veya 'birkaç kez gördüm' şeklinde cevap verdi. Kuriş, bazı isimleri ise 'hocaefendi', 'vaiz', 'vakıfta çalışan kişi' veya 'sosyal çevreden tanıdığım şahıs' şeklinde tarif etti.

Kuriş, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le ortak ticari faaliyetlerinin ise devam ettiğini ifade etti.

HAKKINDAKİ 'MUTLAK İTAAT BEKLER' BEYANINA 'İFTİRA' DEDİ

Alihan Kuriş'e savcılıkta yöneltilen iddialardan biri de Rüstem Ş.'nin dosyaya giren beyanı oldu. Rüstem Ş.'nin ifadesinde, Kuriş'in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına 'mutlak itaat' konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı yönettiği öne sürüldü. Alihan Kuriş ise Rüstem Ş.'yi tanımadığını belirterek, "Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür" dedi.

AİLE ADINA 191 GAYRİMENKUL KAYDI BULUNDU

Alihan Kuriş, aylık gelirinin yaklaşık 380 bin TL olduğunu, gelirinin şirketten aldığı ücret ve kira gelirlerinden oluştuğunu söyledi. Malvarlığı sorulduğunda babasından miras kalan gayrimenkullerin yanı sıra Sakarya Erenler'de bir ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendisine ait 3 katlı ev, Kısıklı'da aile fertleriyle ortak yaklaşık 450 metrekare arsa ve 2008 model otomobil bulunduğunu beyan etti. Kuriş, bankadaki şahsi hesabında ise hatırladığı kadarıyla yaklaşık 650 bin TL bulunduğunu söyledi. Alihan Kuriş ayrıca Altun Mimarlık İnşaat'ın yüzde 51 hissedarı olduğunu, ELF Yapı'da geçmişte yüzde 49 hisseye sahip bulunduğunu ifade etti. Buna karşılık soruşturma kapsamında Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

'YÜZDE 5 ORTAKTIM' DEDİ, RESMİ KAYITTA YÜZDE 37,5 ÇIKTI

Alihan Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda Arden Gıda'daki hisse oranını yüzde 5 olarak hatırladığını söyledi. Ancak ifade tutanağına giren Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre Kuriş'in hissesinin farklı dönemlerde yüzde 10, yüzde 2 ve yüzde 5 olurken, 12 Şubat 2020 ile 28 Temmuz 2021 arasında yüzde 37,5 olduğu belirlendi. Kuriş'e bu kayıtların okunmasına rağmen "Hissedarı olduğum dönemlerde de hisse payımı yüzde 5 olarak hatırlamaktayım" dedi.

6,52 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Ali Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği Arden Gıda'nın mali hareketleri, sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasındaki 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştı. Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buldu. MASAK, analiz kapsamındaki şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde özellikle 2020 sonrasında ve 2022 itibarıyla belirgin artışlar görüldüğünü kaydetti. Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi bulunduğu kayıtlara geçti.

MASAK'ın değerlendirmesinde yalnızca rakamların büyüklüğüne değil, paranın kaynağına ve şirketler arasındaki hareketine de dikkat çekildi. Raporda analiz konusu şirketlerin önemli bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, şirketlere 'Kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri' yapıldığı ve bu paraların farklı şirketlere aktarılmasının şüpheli bulunduğu belirtildi.

MASAK'TAN 'SAHTE FATURALAŞMA' RAPORU

MASAK ayrıca, şirketler arasındaki mal alış-satış kayıtlarında aynı firmalar arasında hem yüksek miktarlı alış hem de yüksek miktarlı satış işlemleri bulunmasını 'sahte faturalaşma açısından dikkat çekici' olarak değerlendirdi. Raporda mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri, yüksek vergisel iadeler, nakit hareketleri ve şirketler arasındaki yoğun para transferleri de mercek altına alındı. MASAK sonuç bölümünde bu işlemlerin 'Organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe uyandırdığı' değerlendirmesine yer verildi.

Raporda ayrıca 200 milyon TL sermayeli analiz kapsamındaki bir şirketin 2025 yılında bölünmesiyle 1 milyar 358 milyon 236 bin TL sermayeli yeni bir şirket kurulması da dikkat çekici bulundu. MASAK, yeni şirketin sermaye dışında özkaynak, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmamasını ve şirketlerde peş peşe yapılan bölünme, birleşme ve devir işlemlerinin mali zincirin takibini güçleştirmesini de değerlendirmesine aldı. Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile gerçekleşti. 2017- 2026 arasındaki banka kayıtlarında iki şirket arasındaki işlem hacmi yaklaşık 339,6 milyon TL olurken, Arden Gıda'nın yalnızca 2025 yılında bu firmadan yaptığı mal ve hizmet alışının 391 milyon 215 bin TL'yi bulduğu kaydedildi.

EVDE YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN İÇİN 'AİLE BİRİKİMİ' DEDİ

13 Ağustos'ta Kuriş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına da el konuldu. Kuriş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu. Kuriş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürerek, "Bunların tamamı benim ailemin birikimidir" dedi.

Alihan Kuriş'in evindeki aramada ortaya çıkan 29 Ocak 2021 tarihli 3 milyon dolarlık senette alacaklı Alihan Kuriş, borçlu ise Osman A. olarak yer aldı. İfadesinin başında Osman A.'yı 'İstanbul'dan komşum' olarak tanımlayan ve aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını söyleyen Kuriş, daha sonra Osman A. ile bir gayrimenkul satışı yapmayı düşündüğünü belirterek, senedin 'gayrimenkul satışına ilişkin teminat senedi' olduğunu söyledi. Kuriş, söz konusu satışın gerçekleşmediğini, senedin bu nedenle kendisinde kaldığını ve vadesinin geçtiğini savundu.