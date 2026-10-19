Alihan Kuriş suç örgütüne 12 ilde operasyon düzenlendi, 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Alihan Kuriş suç örgütüne 12 ilde operasyon düzenlendi, 22 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alınırken, 14'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Alihan Kuriş suç örgütüne 12 ilde operasyon düzenlendi, 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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