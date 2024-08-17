Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi Ayvansaray'da açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi Ayvansaray'da açıldı

Alireza Aghamiri\'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi Ayvansaray\'da açıldı

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan yeni sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta izlenime açıldı. Sergi, Türkiye ve İran arasındaki kültürel bağları yansıtıyor ve 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

17.08.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan yeni sergisi, Ayvansaray'daki Zeytin Ağacı Sanat'ta izlenime açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Aghamiri, Türkiye'ye ilk olarak 4 sene önce arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini söyledi.

Zeytin Ağacı Sanat'ın kurucu ortağı ve minyatür sanatçısı Aslı Akıl'ın desteğiyle Türkiye'deki ilk sergisini hazırladığını dile getiren Aghamiri, serginin, ziyaretle birlikte geliştirdiği ilişkilerin ardından kendi girişimiyle açıldığını ifade etti.

Aghamiri, "Sergide kendi eserlerimin yanı sıra Türkiye'deki ve İran'daki öğrencilerimin de eserlerine yer verdik. Onların kıymetli ve güzel ürünlerini de burada sergilemek benim için çok kıymetli bir durumu ifade ediyor." dedi.

Serginin, İran ve Türkiye arasındaki bağların bir ifadesi olduğunu söyleyen usta sanatçı, şunları kaydetti:

"Sergimiz, Türkiye ve İran'ın ortak kültürüne dair işaretler taşıyor ve sergiyi ziyaret edenler, bu derin bağı görme fırsatı bulacaklar. Hem İranlı hem de Türk sanatçıların kendine özgü bir sanat anlayışları var. Sergimiz bunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Minyatür ve tezhip geleneksel sanatlar arasında yer alıyor ve kendi rollerini icra ettiler. Ben, çağdaş bir sanatçı olarak bu sanatı modernize etmeye, günümüze uyarlamaya ve aktarmaya çalışıyorum. Örneğin Moğolların İran'a gelmeleri, İran minyatür sanatında bir yer bulmuş ve İranlı sanatçılar eserlerine onları taşımışlardır. Ben, bir sanatçı olarak bu geleneksel formu kullanıp yeni içerikler üretmeye ve ürünlerimi ortaya koymaya çalışıyorum."

Aghamiri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak sergi, 30 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Zeytin Ağacı, Ayvansaray, istanbul, Türkiye, İran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi Ayvansaray'da açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı
16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
23:46 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
23:28 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin
23:16 Maçın bile önüne geçti Galatasaray cephesinden Mauro Icardi’nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
22:19 Yozgat’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 18:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Alireza Aghamiri'nin minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergisi Ayvansaray'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement